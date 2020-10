“Human Rights. La storia dell’ONU” in mostra dal 24 ottobre a Roma a Spazio5 (Di lunedì 12 ottobre 2020) nella foto: Anziana donna armena fa la guardia armata davanti a casa durante gli scontri tra Armenia e Azerbaijan per il Nagorko-Karabakh, 1990, Degh, Armenia © courtesy UN Photo/Armineh Johannes In occasione della ricorrenza della nascita delle Nazione Unite, il 24 ottobre 2020 dalle 11.00 alle 20.00 allo Spazio5 di Roma apre al pubblico l’esposizione fotografica “Human Rights. La storia dell’ONU (e del Mondo) nelle più belle immagini della United Nations Photo Library”. In programma fino al 28 novembre 2020, con una formula espositiva inedita che si compone di immagini di reportage di grande impatto visivo e approfonditi testi con taglio giornalistico-editoriale, la mostra racconta la storia dell’ONU e del mondo contemporaneo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020) nella foto: Anziana donna armena fa la guardia armata davanti a casa durante gli scontri tra Armenia e Azerbaijan per il Nagorko-Karabakh, 1990, Degh, Armenia © courtesy UN Photo/Armineh Johannes In occasione della ricorrenza della nascita delle Nazione Unite, il 242020 dalle 11.00 alle 20.00 allodiapre al pubblico l’esposizione fotografica “Human. Ladell’ONU (e del Mondo) nelle più belle immagini della United Nations Photo Library”. In programma fino al 28 novembre 2020, con una formula espositiva inedita che si compone di immagini di reportage di grande impatto visivo e approfonditi testi con taglio giornalistico-editoriale, laracconta ladell’ONU e del mondo contemporaneo ...

