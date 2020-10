Genshin Impact è vietato in Belgio per colpa delle loot boxma solo in versione PS4

Genshin Impact è vietato in Belgio per colpa delle loot box...ma solo in versione PS4 (Di lunedì 12 ottobre 2020) In seguito all'acceso dibattito sulle loot box e le microtransazioni presenti nei videogiochi destinati al pubblico giovane, alcuni politici hanno deciso di intervenire e implementare nuove regole sulla gestione del gioco d'azzardo, includendo anche queste famigerate scatole premio.Lo Stato che più di tutti ha calcato la mano sulla situazione è sicuramente il Belgio: grazie alle nuove leggi attive da pochi mesi, le loot box sono ora considerate a tutti gli effetti gioco d'azzardo e, come tale, illegali nei prodotti destinati ad un pubblico minorenne. Se gli sviluppatori o comunque i responsabili di un videogioco non possono rimuovere tali meccaniche dai loro prodotti, il Belgio non consente la diffusione di tale titolo, bandendolo effettivamente da tutto il territorio.L'ultima "vittima" di questa ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 ottobre 2020) In seguito all'acceso dibattito sullebox e le microtransazioni presenti nei videogiochi destinati al pubblico giovane, alcuni politici hanno deciso di intervenire e implementare nuove regole sulla gestione del gioco d'azzardo, includendo anche queste famigerate scatole premio.Lo Stato che più di tutti ha calcato la mano sulla situazione è sicuramente il: grazie alle nuove leggi attive da pochi mesi, lebox sono ora considerate a tutti gli effetti gioco d'azzardo e, come tale, illegali nei prodotti destinati ad un pubblico minorenne. Se gli sviluppatori o comunque i responsabili di un videogioco non possono rimuovere tali meccaniche dai loro prodotti, ilnon consente la diffusione di tale titolo, bandendolo effettivamente da tutto il territorio.L'ultima "vittima" di questa ...

