Genshin Impact è stato bandito in Belgio: scopriamo di più! (Di lunedì 12 ottobre 2020) Genshin Impact è uno dei giochi più gettonati dell'ultimo periodo. Si tratta di un gioco di azione creato da miHoYo che ha già coinvolto milioni di giocatori e sta incuriosendo sempre più amanti degli esports. Non sarà così però in Belgio dove il gioco è stato bandito. Ma quale è il motivo? La vera motivazione di questo ban sta nel sistema gatcha sul quale si basa l'intero gioco. In Belgio questo tipo di sistema viene combattuto oramai da anni con forza poichè ritenuto un gioco di azzardo. Ma ciò non spiega il perchè il ban non sia totale ma solo parziale. La situazione quindi si infittisce e diventa più misteriosa. Secondo un giocatore che ha lasciato un parere su ResetEra ...

