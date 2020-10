Trump non è più contagioso, dice il suo medico personale (Di domenica 11 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è più a rischio di contagiare altre persone con il coronavirus e quindi non deve più rimanere in isolamento: lo ha detto Sean Conley, il suo medico personale, in un breve comunicato. Leggi su ilpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donaldnon è più a rischio di contagiare altre persone con il coronavirus e quindi non deve più rimanere in isolamento: lo ha detto Sean Conley, il suo, in un breve comunicato.

