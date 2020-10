MENZOGNA-VIRUS | PER UNA COMPRENSIONE GEO-STRATEGICA

Leggi su databaseitalia

(Di domenica 11 ottobre 2020) Articolo di Marco Della Luna. Due fattori fondamentali per capirlo sono esclusi dal pubblico dibattito sul Covid 19: a)Il Covid 19 è stato realizzato dai militari cinesi nel laboratorio di Wuhan in un progetto che poteva avere scopo unicamente offensivo. b)E’ in corso una campagna mondiale di gonfiaggio del numero dei malati e dei morti di Covid 19 attraverso l’uso di metodi diagnostici volutamente errati e di un linguaggio ingannevole. Analizziamo questi due fattori. Il Covid 19 è il risultato dell’ibridazione e potenziamento in laboratorio tra undi una certa specie di pipistrelli cinese e ildei pangolini cinesi; quest’ultimo ha una componente che si attacca alle cellule umane e consente aldi penetrarlei. Una tale ibridazione non può avere altro ...