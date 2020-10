Lutto per Alba Parietti: è morto il suo ex compagno ma dopo la dedica cancella il post (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ un dolore immenso per Alba Parietti la morte del suo ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea. Un lungo post dedicato a lui in cui Alba Parietti ha parlato anche di suo figlio Francesco ma su Instagram non c’è più traccia di quelle parole, ha rimosso il post. Il principe Giuseppe Lanza di Scalea è morto, l’ex coppia ha vissuto un grande amore, otto anni di cui sette di convivenza. Impossibile dimenticare anche il terribile incidente d’auto in cui furono coinvolti. Erano i primi del 2000 ed erano una delle coppie più invidiate, poi l’addio ma nonostante tutte non si erano mai persi di vista, hanno sempre continuato a volersi bene. Ad Alba Parietti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ un dolore immenso perla morte del suo exGiuseppe Lanza di Scalea. Un lungoto a lui in cuiha parlato anche di suo figlio Francesco ma su Instagram non c’è più traccia di quelle parole, ha rimosso il. Il principe Giuseppe Lanza di Scalea è, l’ex coppia ha vissuto un grande amore, otto anni di cui sette di convivenza. Impossibile dimenticare anche il terribile incidente d’auto in cui furono coinvolti. Erano i primi del 2000 ed erano una delle coppie più invidiate, poi l’addio ma nonostante tutte non si erano mai persi di vista, hanno sempre continuato a volersi bene. Ad...

purposejimin : io a lutto per i magcon - Giorgia90504843 : RT @itsarasdiary: dite quello che volete ma io non mi sento di giudicare una persona per come affronta un lutto, è una cosa troppo personal… - itsarasdiary : dite quello che volete ma io non mi sento di giudicare una persona per come affronta un lutto, è una cosa troppo personale #noneladurso - infoitcultura : Grave lutto per Alba Parietti, l'annuncio addolorato: «Non posso immaginare questo mondo senza te» - taeavecookies : @euphxriagirl_97 BASTA RIDERE MATILFE SIAMO IN LUTTO PER LA CLASSIFICA NON DIMENTICARLO -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Permessi per lutto: quanti giorni, per chi ed entro quando fruirli [GUIDA] Orizzonte Scuola Motorsport in lutto: deceduti i navigatori Coniglio e Salvo

Laura Salvo, navigatrice 21enne, è deceduta ieri a causa di un incidente in un rally portoghese, mentre oggi ha perso la vita Salvatore Coniglio, in un terribile crash al Rally Valle del Sosio, in Sic ...

Musica comasca in lutto: oggi l’ultimo saluto a Oscar Tajetti

Oggi alle 14.30 nella basilica di San Fedele a Como l’ultimo saluto a Oscar Tajetti, scomparso pochi giorni fa all’età di 72 anni. Tajetti è stato per decenni personaggio di primo piano nella scena mu ...

Laura Salvo, navigatrice 21enne, è deceduta ieri a causa di un incidente in un rally portoghese, mentre oggi ha perso la vita Salvatore Coniglio, in un terribile crash al Rally Valle del Sosio, in Sic ...Oggi alle 14.30 nella basilica di San Fedele a Como l’ultimo saluto a Oscar Tajetti, scomparso pochi giorni fa all’età di 72 anni. Tajetti è stato per decenni personaggio di primo piano nella scena mu ...