Le due vie del destino: trama, cast e streaming del film (Di domenica 11 ottobre 2020) Questa sera, domenica 11 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Le due vie del destino (titolo originale: The Railway Man), film del 2013 diretto da Jonathan Teplitzky con protagonisti Colin Firth e Nicole Kidman. Adattamento cinematografico dell’omonima autobiografia di Eric Lomax. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Durante la seconda guerra mondiale, Eric Lomax è un ufficiale britannico addetto ai segnali e appassionato di ferrovie che viene catturato insieme ad altre migliaia di giovani soldati dai giapponesi, che hanno invaso Singapore, e mandato in un campo di prigionia dov’è costretto a lavorare alla realizzazione della famigerata Ferrovia ... Leggi su tpi (Di domenica 11 ottobre 2020) Questa sera, domenica 11 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Le due vie del(titolo originale: The Railway Man),del 2013 diretto da Jonathan Teplitzky con protagonisti Colin Firth e Nicole Kidman. Adattamento cinematografico dell’omonima autobiografia di Eric Lomax. Ma qual è la? E ilcompleto? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Durante la seconda guerra mondiale, Eric Lomax è un ufficiale britannico addetto ai segnali e appassionato di ferrovie che viene catturato insieme ad altre migliaia di giovani soldati dai giapponesi, che hanno invaso Singapore, e mandato in un campo di prigionia dov’è costretto a lavorare alla realizzazione della famigerata Ferrovia ...

TvItaMemories : #StaseraInTv (11/10/2020) #Rai1 - #NationsLeague #Rai2 - #NCIS L.A. + N.O. #Rai3 - #CTCF #Rete4 - Le Due Vie Del D… - dolcecinica : RT @QuiMediaset_it: #LeDueVieDelDestino In prima serata su @rete4 il film con #NicoleKidman e #ColinFirth tratto dall'autobiografia dello s… - LuciaMosca1 : (Il film romantico stasera in TV: 'Le due vie del destino' domenica 11 ottobre 2020) Segui su: La Notizia -… - QuiMediaset_it : #LeDueVieDelDestino In prima serata su @rete4 il film con #NicoleKidman e #ColinFirth tratto dall'autobiografia del… - ElisaTarabella : @MadameSwann Il mio spesso cambia durante il viaggio. Ci sono almeno due donne diverse ed un uomo. Immagino che abb… -