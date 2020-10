Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano lacrime in diretta: “Mi chiamavano fr***o” (Di domenica 11 ottobre 2020) La quarta puntata di Ballando con le Stelle si è conclusa tra esibizioni strepitose, colpi di scena, confronti e lacrime. Nella nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci, non manca davvero nulla ed il pubblico, puntata dopo puntata, si sta appassionando alle storie dei concorrenti che si celano dietro le loro performance. La sfida è dunque entrata nel vivo, e le coppie in gara portano sul palco danze sempre più complesse ed emotivamente coinvolgenti. C’è di fatto che, nella nuova edizione di Ballando con le Stelle, altrettanto interessanti sono anche le vite private dei concorrenti. Oltre a Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi che fanno sognare i fan i quali sperano in una loro storia d’amore; un’altra coppia ha sottratto l’attenzione del ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 11 ottobre 2020) La quarta puntata dicon lesi è conclusa tra esibizioni strepitose, colpi di scena, confronti e. Nella nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci, non manca davvero nulla ed il pubblico, puntata dopo puntata, si sta appassionando alle storie dei concorrenti che si celano dietro le loro performance. La sfida è dunque entrata nel vivo, e le coppie in gara portano sul palco danze sempre più complesse ed emotivamente coinvolgenti. C’è di fatto che, nella nuova edizione dicon le, altrettanto interessanti sono anche le vite private dei concorrenti. Oltre a Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi che fanno sognare i fan i quali sperano in una loro storia d’amore; un’altra coppia ha sottratto l’attenzione del ...

