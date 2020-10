Pago svela | “Sono più felice di fare Tale e Quale Show rispetto al Grande Fratello Vip”

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 10 ottobre 2020)sta conquistando non poco successo a, preferisce questa esperienza a quella vissuta alVip Torna ad attirare l’attenzione del gossip, il cantautore dopo l’esperienza vissuta durante la quarta edizione delVip sta partecipando all’attuale edizione di, dove sta conquistando non poco successo. In ogni puntata lascia tutti piacevolmente stupiti, si è aggiudicato la vittoria nella terza puntata con l’imitazione di Fabrizio Moro, ieri sera ha vinto anche la quarta puntata imitando Tony Hadley, il frontman degli Spandau Ballet. Pacifico Settembre, vero nome di ...