L’allarme degli anestesisti: «Se si continua così, in meno di un mese al Sud terapie intensive sature» (Di sabato 10 ottobre 2020) Sul Corriere del Mezzogiorno, l’allarme lanciato da Alessandro Vergallo, presidete dell’Associazione rianimatori ospedalieri italiani: «Se l’andamento dei casi di infezione da Sars Cov 2 continuerà con i ritmi ed i numeri attuali, e senza misure di ulteriore contenimento, stimiamo che in meno di un mese le terapie intensive nel Centro-Sud, soprattutto in Lazio e Campania, potranno andare in sofferenza in termini di posti letto disponibili. Siamo molto preoccupati per le regioni meridionali, dove rileviamo una maggiore impreparazione a far fronte ad un eventuale peggioramento della situazione». Mentre l’Unità di crisi regionale continua a smentire che la situazione sia preoccupante. Secondo il report settimanale Altemps, però, a cura ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020) Sul Corriere del Mezzogiorno, l’allarme lanciato da Alessandro Vergallo, presidete dell’Associazione rianimatori ospedalieri italiani: «Se l’andamento dei casi di infezione da Sars Cov 2 continuerà con i ritmi ed i numeri attuali, e senza misure di ulteriore contenimento, stimiamo che indi unlenel Centro-Sud, soprattutto in Lazio e Campania, potranno andare in sofferenza in termini di posti letto disponibili. Siamo molto preoccupati per le regioni meridionali, dove rileviamo una maggiore impreparazione a far fronte ad un eventuale peggioramento della situazione». Mentre l’Unità di crisi regionalea smentire che la situazione sia preoccupante. Secondo il report settimanale Altemps, però, a cura ...

