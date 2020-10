Dayane disperata per la figlia: “Ripicca”, il Web massacra Stefano Sala (Di sabato 10 ottobre 2020) Dayane Mello ha pianto disperatamente dopo la puntata del Gf Vip. Il motivo è sua figlia Sofia. In questi giorni gli autori hanno dato la possibilità ai concorrenti che hanno dei figli piccoli di far loro una telefonata. Come è stato mostrato nella clip di stasera, Dayane non ha ricevuto la chiamata della figlia. In … L'articolo Dayane disperata per la figlia: “Ripicca”, il Web massacra Stefano Sala proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 10 ottobre 2020)Mello ha piantomente dopo la puntata del Gf Vip. Il motivo è suaSofia. In questi giorni gli autori hanno dato la possibilità ai concorrenti che hanno dei figli piccoli di far loro una telefonata. Come è stato mostrato nella clip di stasera,non ha ricevuto la chiamata della. In … L'articoloper la: “Ripicca”, il Webproviene da Gossip e Tv.

ilmondodicaro : @ardiana_boci02 E invece ci sono perché Adua e Dayane hanno parlato con gli autori in confessionale. Per questo Day… - nocchi_rita : RT @RachiaTerri: Oppini alle 2.23 ancora si lamenta della battuta di Dayane sul nome quando quella è disperata per la figlia. RIDICOLO #GfV… - DottoressaFlo : RT @RachiaTerri: Oppini alle 2.23 ancora si lamenta della battuta di Dayane sul nome quando quella è disperata per la figlia. RIDICOLO #GfV… - notyour_rosie : RT @canicesmile: oppini mi sta simpatico ma stasera è stato terribile. Se la prende per una cosa detta da dayane (neanche grave) in un mom… - madamatrash : RT @RachiaTerri: Oppini alle 2.23 ancora si lamenta della battuta di Dayane sul nome quando quella è disperata per la figlia. RIDICOLO #GfV… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane disperata Dayane disperata per la figlia: “Ripicca”, il Web massacra Stefano Sala Gossip e Tv Dayane disperata per la figlia: “Ripicca”, il Web massacra Stefano Sala

Dayane Mello ha pianto disperatamente dopo la puntata del Gf Vip. Il motivo è sua figlia Sofia. In questi giorni gli autori hanno dato la possibilità ai concorrenti che hanno dei figli piccoli di far ...

DAYANE MELLO/ “Cristina, tieniti Francesco Oppini! Io fuori ho la coda” (GF VIP)

Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020 pronta a voltare pagina? "Ho messo dei paletti con Francesco Oppini", ma poi i ...

Dayane Mello ha pianto disperatamente dopo la puntata del Gf Vip. Il motivo è sua figlia Sofia. In questi giorni gli autori hanno dato la possibilità ai concorrenti che hanno dei figli piccoli di far ...Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020 pronta a voltare pagina? "Ho messo dei paletti con Francesco Oppini", ma poi i ...