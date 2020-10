Coronavirus, troppi contagi: il governo accelera sulle restrizioni (Di sabato 10 ottobre 2020) L'esecutivo sta valutando l'ipotesi di anticipare il dpcm, che era atteso per la prossima settimana. L'aumento dei contagi, 5.724 registrati solo nelle ultime 24 ore, definito dagli esperti "esponenziale" spinge il governo a premere sull'acceleratore: potrebbe arrivare giù lunedì sera. In ogni caso le nuove norme arriveranno al più tardi mercoledì, visto che il dpcm del 7 settembre, al momento in vigore, scadrà proprio il prossimo 15 ottobre. Allo studio chiusure anticipate dei locali, ma anche una stretta per feste private ed eventi, compresi nozze e battesimi, e funerali. Nel dpcm rientrerà anche una rimodulazione dello smart working. Domani comunque i ministri coinvolti dalle nuove misure lavoreranno sulla messa a punto dei provvedimenti. Prevista anche una ... Leggi su howtodofor (Di sabato 10 ottobre 2020) L'esecutivo sta valutando l'ipotesi di anticipare il dpcm, che era atteso per la prossima settimana. L'aumento dei, 5.724 registrati solo nelle ultime 24 ore, definito dagli esperti "esponenziale" spinge ila premere sull'tore: potrebbe arrivare giù lunedì sera. In ogni caso le nuove norme arriveranno al più tardi mercoledì, visto che il dpcm del 7 settembre, al momento in vigore, scadrà proprio il prossimo 15 ottobre. Allo studio chiusure anticipate dei locali, ma anche una stretta per feste private ed eventi, compresi nozze e battesimi, e funerali. Nel dpcm rientrerà anche una rimodulazione dello smart working. Domani comunque i ministri coinvolti dalle nuove misure lavoreranno sulla messa a punto dei provvedimenti. Prevista anche una ...

La Commissione Europea e l’Unicef hanno annunciato oggi l’inizio di un programma pilota per rispondere alla problematica della povertà infantile. Il programma pilota “Child Guarantee”, che sarà realiz ...

Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.724 (ieri erano stati 5,372), con 29 morti (ieri 28). E' quanto emerge dai dati del Ministe ...

Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.724 (ieri erano stati 5,372), con 29 morti (ieri 28). E' quanto emerge dai dati del Ministe ...