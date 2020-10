Coronavirus, in Puglia altri 184 positivi ma c'è il record di tamponi: oltre 5.100. C'è un morto e il totale è di 607 vittime (Di sabato 10 ottobre 2020) Il numero più alto di positivi è in provincia di Foggia: 60. Segue Bari con 52. Gli attualmente positivi sono poco più di 3.700 e 322 sono in ospedale Leggi su repubblica (Di sabato 10 ottobre 2020) Il numero più alto di; in provincia di Foggia: 60. Segue Bari con 52. Gli attualmentesono poco più di 3.700 e 322 sono in ospedale

