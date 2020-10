Calciomercato Juventus, Di Maria in scadenza di contratto: Paratici vigile (Di sabato 10 ottobre 2020) Con le luci del sipario ormai spente, Paratici può dare finalmente sfogo alle trattative di Calciomercato meno chiacchierate. La Juventus infatti si sarebbe affidata ancora una volta alle capacità del proprio direttore sportivo per arricchire la propria rosa con dei nomi di qualità a parametro zero. Da Gennaio in poi infatti, chiunque sarà in scadenza entro Giugno 2021 potrà accordarsi con un nuovo club. Ed è proprio la Vecchia Signora una delle esperte in materia. Intenzionata a continuare il lavoro di allestimento della nuova squadra bianconera di Pirlo, papabili cruciali rinforzi potrebbero giungere sia dalla Serie A che dalla Bundesliga. Ma occhio al nuovo nome: Angel Di Maria. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Con le luci del sipario ormai spente,può dare finalmente sfogo alle trattative dimeno chiacchierate. Lainfatti si sarebbe affidata ancora una volta alle capacità del proprio direttore sportivo per arricchire la propria rosa con dei nomi di qualità a parametro zero. Da Gennaio in poi infatti, chiunque sarà inentro Giugno 2021 potrà accordarsi con un nuovo club. Ed è proprio la Vecchia Signora una delle esperte in materia. Intenzionata a continuare il lavoro di allestimento della nuova squadra bianconera di Pirlo, papabili cruciali rinforzi potrebbero giungere sia dalla Serie A che dalla Bundesliga. Ma occhio al nuovo nome: Angel Di. LEGGI ANCHE:, ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, operazione ai dettagli con il #Lione per #DeSciglio - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Il #Rennes ha chiuso per #Rugani - CalcioJcom : New post: Pogba e Dybala: il super colpo Real Madrid e l’intreccio con la Juve - fainformazione : Serie A, Calciomercato: gli esoneri di Serie A più probabili entro maggio 2021 Andrea Pirlo della Juventus e Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus – Futuro CR7: arriva il clamoroso annuncio! Juvenews.eu Serie A, Calciomercato: gli esoneri di Serie A più probabili entro maggio 2021

Andrea Pirlo della Juventus e Paulo Fonseca della Roma sono gli allenatori più a rischio esonero del Campionato di Serie A 2020/21, secondo i primi verdetti dei bookmakers. Traballano anche le ...

Calciomercato Juventus: cinque parametri zero nel mirino di Paratici

Il calciomercato si è concluso da poco, ma la Juventus rimane vigile sulle occasioni low cost per il futuro: i cinque obiettivi ...

Andrea Pirlo della Juventus e Paulo Fonseca della Roma sono gli allenatori più a rischio esonero del Campionato di Serie A 2020/21, secondo i primi verdetti dei bookmakers. Traballano anche le ...Il calciomercato si è concluso da poco, ma la Juventus rimane vigile sulle occasioni low cost per il futuro: i cinque obiettivi ...