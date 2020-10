Aurora Ramazzotti influencer | ospite speciale per la sua “rubrichetta”

Leggi su chenews

(Di sabato 10 ottobre 2020)? E’ proprio cosi, la giovane ha davvero mille sfaccettature e per la sua “rubrichetta” di oggi sceglie una, Fonte foto: Instagram (@therealgram)Torna ancora una volta protagonista del web la bellissima figlia di Erose Michelle Hunziker che è ormai diventata una vera e proprio consigliera sentimentale dei suo follower che ogni giorno le fanno un sacco di domande per la loro vita sentimentale. Proprio pochi minuti fa ha deciso di far entrare nella sua “rubrichetta” una nuovamolto gradita che fa parte della sua famiglia e che può grazie alla sua esperienza dare a tutti il ...