“Ama il prossimo tuo”, allontanato dal comizio di Matteo Salvini: notizia del 2018 (Di sabato 10 ottobre 2020) Vero, ma solo al passato. I video virali fanno giri infiniti per tornare nuovamente a essere condivisi in maniera compulsiva. Nessun vaccino per la facile indignazione. L’immunità di gregge dalla disattenzione alle date di pubblicazione degli articoli non la raggiungeremo mai. L’articolo di globalist.it che contiene il video sull’allontanamento coatto di un dissidente da un comizio di Matteo Salvini sta avvelenando (di nuovo) il web. L’allontanamento del dissidente non violento dal comizio di Matteo Salvini non è avvenuto di recente Correva l’anno 2018 e a Piazza del Popolo il segretario della Lega Matteo Salvini stava tenendo un comizio. Era il giorno dell’Immacolata, ... Leggi su bufale (Di sabato 10 ottobre 2020) Vero, ma solo al passato. I video virali fanno giri infiniti per tornare nuovamente a essere condivisi in maniera compulsiva. Nessun vaccino per la facile indignazione. L’immunità di gregge dalla disattenzione alle date di pubblicazione degli articoli non la raggiungeremo mai. L’articolo di globalist.it che contiene il video sull’allontanamento coatto di un dissidente da undista avvelenando (di nuovo) il web. L’allontanamento del dissidente non violento daldinon è avvenuto di recente Correva l’annoe a Piazza del Popolo il segretario della Legastava tenendo un. Era il giorno dell’Immacolata, ...

Lacasespoglia : @velo_di_maia Era proprio il caso di autorizzare questa pagliacciata? Fate finta che siano gente con cartelli ' am… - Lacasespoglia : @SlipperLea Oppure facciamo finta che abbiano tutti un cartello ' ama il prossimo tuo'. Non è difficile. - RosadiMaggio18 : @caotica1989 @Shaula1981 Ama il prossimo tuo, come te stesso. (come te stesso) - MisterG1991 : Ma Gesù non diceva 'ama il prossimo tuo come te stesso'?! ?????????????? Che schifo, sono disgustato da questo essere ?? - Dr4c0h : ESATTO ADUA DEVE VINCERE È UNA PERSONA BUONA, SINCERA, ONESTA, CHE AMA IL PROSSIMO, CREDENTE. ADUA DEVE VINCERE.???… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ama prossimo Vittoria Gori e Matteo Verdolini: investimenti immobiliari scesi del 25%. Ne parla il libro “Scienza Immobiliare” oggi in uscita. Fortune Italia