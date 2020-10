Osimhen | «La mia infanzia è stato molto dura Essere al Napoli è un sogno per me»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Victorha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali delparlando della suae della sua carriera Victorha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del, parlando della suae della sua carriera. Queste le parole dell’attaccante.– «Sono cresciuto in un posto chiamato Olusosun. Tre mesi dopo la morte di mia madre, mio padre ha perso il lavoro. Èun periododifficile per me, i miei fratelli e le mie sorelle. Dovevo andare a vendere l’acqua sulle strade trafficate di Lagos per poter sopravvivere. Faccio tutto questo perchè credo che il calcio sia l’unica speranza per me e la mia famiglia. Il posto in cui sono ...