Maria Teresa Ruta sgancia la bomba | “Ho rubato un programma a Matilde”

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il primo VIP a superare indenne il televoto è MARIA TERESA! ??#GFVIP - ChiaraZerbetto : la Brandi prima se la tira dicendo a Maria Teresa che se lei ha amiche con cui uscire e la Ruta no, quest’ultima do… - Noemi_D25 : RT @FelipeMaryFanti: Matilde a Maria Teresa: 'io ho tante amiche e tu no, fatti una domanda' #gfvip - __occhiprofondi : RT @fvnzioniamo: ma matilde che dice a maria teresa “fatti una domanda se io ho delle amiche con cui fare aperitivo e tu no” ma fatti schif… - marry_me_chuck : RT @eliscrivecose: Ora Matilde fa così, quella che scende dal pero, stanotte appena finisce la puntata la vedremo che sputa veleno su sta s… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Teresa

Grande Fratello Vip, Matilde Brandi criticata da Maria Teresa Ruta: "Mi ha dato della voltafaccia" In questi ultimi giorni Matilde Brandi ha avuto dei ...La quinta edizione del Grande Fratello Vip arriva all’ ottava puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutt ...