Juventus, guai in arrivo per sette giocatori: violato il protocollo in attesa del secondo tampone (Di venerdì 9 ottobre 2020) guai in arrivo per sette giocatori della Juventus.I sette calciatori: Ronaldo, Dybala, Demiral, Bentancur, Danilo, Cuadrado e Buffon, rischiano una multa di circa mille euro perché avrebbero lasciato l’isolamento del JHotel prima di avere l’esito del secondo tampone, dopo la positività al Coronavirus riscontrata in due membri esterni dello staff. I primi sei avrebbero lasciato Torino per raggiungere le rispettive nazionali, Buffon invece si sarebbe recato a casa. Non ci sarebbero né indagati, né ipotesi di reato e la Juventus, avendo comunicato alla Asl ciò che stava accadendo, non è più responsabile dei comportamenti dei giocatori che da quel momento ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 ottobre 2020)inperdella.Icalciatori: Ronaldo, Dybala, Demiral, Bentancur, Danilo, Cuadrado e Buffon, rischiano una multa di circa mille euro perché avrebbero lasciato l’isolamento del JHotel prima di avere l’esito del, dopo la positività al Coronavirus riscontrata in due membri esterni dello staff. I primi sei avrebbero lasciato Torino per raggiungere le rispettive nazionali, Buffon invece si sarebbe recato a casa. Non ci sarebbero né indagati, né ipotesi di reato e la, avendo comunicato alla Asl ciò che stava accadendo, non è più responsabile dei comportamenti deiche da quel momento ...

