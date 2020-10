Juventus | Balzaretti e il consiglio a Pirlo | “Kulusevski simile a De Bruyne Ramsey e Chiesa? Vi dico la mia”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Federicotesse le lodi di Federicoe lo incorona come acquisto di primo livello.L'ex terzino del Palermo, ai microfoni di DAZN, ha detto la sua in merito al nuovo acquisto in casa, Federico. L'attuale commentatore tecnico e opinionista proprio della nuova piattaforma streaming, ha indicato quale potrebbe essere il ruolo dell'ex Fiorentina nello scacchiere tattico di Andrea, "Credo che sia assolutamente compatibile con Kulusevski. Nel mondo ideale di Andrea, schierato sulla destra ha bisogno di un giocatore più difensivo sulla sinistra. Dybala e Ronaldo davanti, il terzo attaccante - per due posti - è Morata. Credo che la posizione di Kulusevski, pensata per il ...