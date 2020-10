Industria: si consolida ripresa, ad agosto +7,7% /Adnkronos (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Continua a crescere anche ad agosto la produzione Industriale che fa registrare il segno più per la quarta volta consecutiva dopo il crollo dovuto all'emergenza Covid-19. A certificare il consolidamento di questo trend, è oggi l'Istat, le cui rilevazioni evidenziano un generale aumento dell'indice sospinto anche dall'accelerazione nella produzione di beni di consumo. Da tenere in considerazione le variazioni determinate dalle chiusure per le ferie estive però: in termini tendenziali infatti continua, seppure attenuata, la lunga fase di contrazione della produzione Industriale. Rispetto al mese precedente, ad agosto la produzione Industriale sia aumentata del 7,7% e che, nella media del trimestre ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott. () - Continua a crescere anche adla produzionele che fa registrare il segno più per la quarta volta consecutiva dopo il crollo dovuto all'emergenza Covid-19. A certificare ilmento di questo trend, è oggi l'Istat, le cui rilevazioni evidenziano un generale aumento dell'indice sospinto anche dall'accelerazione nella produzione di beni di consumo. Da tenere in considerazione le variazioni determinate dalle chiusure per le ferie estive però: in termini tendenziali infatti continua, seppure attenuata, la lunga fase di contrazione della produzionele. Rispetto al mese precedente, adla produzionele sia aumentata del 7,7% e che, nella media del trimestre ...

Unioncamere Emilia-Romagna: la pandemia ha determinato una crisi economica senza precedenti

L’industria alimentare ha fatto segnare un passo indietro ... nazionale e internazionale risulterà determinante per consolidare gli effetti degli sforzi e delle strategie di questi mesi. Per quanto ...

