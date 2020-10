Il Nobel per la Pace 2020 assegnato al World Food Programme, “per i suoi sforzi per combattere la fame” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Premio Nobel per la Pace 2020 è stato assegnato al World Food Programme. “In tempo di pandemia, il World Food Program ha dimostrato un’impressionante capacità di moltiplicare gli sforzi”, ha precisato il Comitato per il Nobel. Il riconoscimento è stato assegnato “per i suoi sforzi per combattere la fame, per il suo contributo al miglioramento delle condizioni per la Pace in aree colpite da conflitti e per il suo agire come forza trainante per evitare l’uso della fame come arma di guerra e di conflitto“.L'articolo Il Nobel per la ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Premioper laè statoal. “In tempo di pandemia, ilProgram ha dimostrato un’impressionante capacità di moltiplicare gli”, ha precisato il Comitato per il. Il riconoscimento è stato“per iperla fame, per il suo contributo al miglioramento delle condizioni per lain aree colpite da conflitti e per il suo agire come forza trainante per evitare l’uso della fame come arma di guerra e di conflitto“.L'articolo Ilper la ...

