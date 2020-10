Il Covid non intacca le casse dei “Paperoni” italiani: miliardari ancora più ricchi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott – Il coronavirus non “contagia” le casse dei miliardari italiani. Anzi, con la pandemia i “Paperoni” sono diventati ancora più ricchi. Se la crisi continua dunque ad attanagliare famiglie, Pmi e in generale la gran parte dei lavoratori – per non parlare ovviamente dei disoccupati e di chi si è ritrovato senza lavoro negli ultimi mesi – i cosiddetti “billionaires” di casa nostra possono continuare a stappare lo spumante, pardon lo champagne. Stando infatti a uno studio diffuso da Ubs e PwC, in Italia è addirittura cresciuto il numero dei miliardi: adesso sono 40, a fronte dei 36 rilevati nel luglio 2019. Ma come detto ad aumentare è pure il totale della ricchezza di questi straricchi. Se tra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott – Il coronavirus non “contagia” ledei. Anzi, con la pandemia i “Paperoni” sono diventatipiù. Se la crisi continua dunque ad attanagliare famiglie, Pmi e in generale la gran parte dei lavoratori – per non parlare ovviamente dei disoccupati e di chi si è ritrovato senza lavoro negli ultimi mesi – i cosiddetti “billionaires” di casa nostra possono continuare a stappare lo spumante, pardon lo champagne. Stando infatti a uno studio diffuso da Ubs e PwC, in Italia è addirittura cresciuto il numero dei miliardi: adesso sono 40, a fronte dei 36 rilevati nel luglio 2019. Ma come detto ad aumentare è pure il totale della ricchezza di questi stra. Se tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Covid-19: non si guarisce del tutto, ecco i sintomi che (a volte) restano nel corpo di chi si ammala Corriere della Sera Agrigento, pugno duro contro gli assembramenti e movida

L’obiettivo è evitare al massimo gli assembramenti. Quindi controlli sulla movida, ma anche negli orari di ingresso e uscita dalle scuole. Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ...

Senza controlli e ammassati. La vita dei pendolari come nel pre-Covid

Da Nord a Sud, il rispetto di distanziamento e mascherine è affidata all'autogestione e al senso civico dei passeggeri sia su regionali che metro e bus. Unica eccezione l'alta velocità ...

