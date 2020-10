GF Vip 5, ecco chi è l’autrice con con cui ha litigato Franceska Pepe (Di venerdì 9 ottobre 2020) Franceska Pepe Tensione dietro le quinte del Grande Fratello Vip 2020 tra Franceska Pepe e Irene Ghergo, in forza alla squadra di autori del reality show. La concorrente, eliminata lo scorso lunedì per una manciata di voti a favore di Adua Del Vesco, si è infatti presentata in studio con circa un’ora di ritardo proprio a causa dello scontro con la donna, innescando l’ilarità di Alfonso Signorini. Informato della discussione, Alfonso ha interrogato Franceska (“Perché avete litigato?“) che ha detto senza remore: “Così per malintesi… Sai com’è? Quando c’è la tensione della diretta magari le persone si agitano“. Signorini ha insistito (“Ma vi siete menate?“), in cerca ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 9 ottobre 2020)Tensione dietro le quinte del Grande Fratello Vip 2020 trae Irene Ghergo, in forza alla squadra di autori del reality show. La concorrente, eliminata lo scorso lunedì per una manciata di voti a favore di Adua Del Vesco, si è infatti presentata in studio con circa un’ora di ritardo proprio a causa dello scontro con la donna, innescando l’ilarità di Alfonso Signorini. Informato della discussione, Alfonso ha interrogato(“Perché avete?“) che ha detto senza remore: “Così per malintesi… Sai com’è? Quando c’è la tensione della diretta magari le persone si agitano“. Signorini ha insistito (“Ma vi siete menate?“), in cerca ...

