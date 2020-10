Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, lei lo vuole ma solo nella casa? (Di venerdì 9 ottobre 2020) La showgirl, che tra alti e bassi è vicina a Petrelli, si lascia andare a rivelazioni sulla vita con l’ex marito Briatore. «Dopo il funerale di mia madre è andato in discoteca ». Ma l’imprenditore replica: «Se a 40 anni vuole andare al “Gf Vip” e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare a quello che le passo. Ha una casa a Montecarlo di 1.000 mq, aerei privati, una casa a Londra da 1.500 mq…». Lei ribatte: «lo sono stata zitta, ma ora vomito tutto. Tutte le cose che dice lui le ho perse quando ci siamo separati». E tra i due volano gli stracci i alzano i toni. Lei, Elisabetta Gregoraci, diventa protagonista indiscussa della casa del Grande Fratello ... Leggi su aciclico (Di venerdì 9 ottobre 2020) La showgirl, che tra alti e bassi è vicina a Petrelli, si lascia andare a rivelazioni sulla vita con l’ex marito Briatore. «Dopo il funerale di mia madre è andato in discoteca ». Ma l’imprenditore replica: «Se a 40 anniandare al “Gf Vip” e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare a quello che le passo. Ha unaa Montecarlo di 1.000 mq, aerei privati, unaa Londra da 1.500 mq…». Lei ribatte: «lo sono stata zitta, ma ora vomito tutto. Tutte le cose che dice lui le ho perse quando ci siamo separati». E tra i due volano gli stracci i alzano i toni. Lei,, diventa protagonista indiscussa delladel Grande Fratello ...

