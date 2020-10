Distanziati e con mascherine, in piazza di nuovo i giovani di Frday for Future (Di venerdì 9 ottobre 2020) A Milano in piazza circa 1500 giovani, qualche centinaio a Roma per chiedere 'Un cambio di rotta verso un'economia green'. 'Questo mondo - protestano i seguaci di Greta Thumberg - ha permesso che l'... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 9 ottobre 2020) A Milano incirca 1500, qualche centinaio a Roma per chiedere 'Un cambio di rotta verso un'economia green'. 'Questo mondo - protestano i seguaci di Greta Thumberg - ha permesso che l'...

Ultime Notizie dalla rete : Distanziati con Distanziati e con mascherine, in piazza di nuovo i giovani di Frday for Future TG La7 Musica: ritorna la Fiera del Disco in piazza a Torino

Un'edizione con stand più distanziati e spazi più ampi per espositori e pubblico per evitare assembramenti, che tiene anche conto del cambiamento in questi ultimi 6 mesi, del modo di fruire la musica.

Fridays for Future in piazza per il clima. Distanziati e con mascherina

A Milano tornano i ragazzi delle manifestazioni 'Friday for future' per il clima. In Piazza Duomo gli studenti sono un centinaio o poco più, distanziati e tutti con mascherine. "Rise up for climate ju ...

