Confindustria: i Giovani pronti all'impresa di guidare il cambiamento

I Giovani imprenditori di Confindustria parleranno di futuro. Lo faranno il 16 e 17 ottobre a Roma dove ha preso riparo il convegno annuale che si tiene abitualmente a Capri e che quest'anno, causa Covid e sue conseguenze, non si è riusciti a spostare nemmeno a Napoli tante e tali sono le incognite che si presentano. Un futuro così non l'avevamo mai conosciuto. Non che il futuro si sia mai potuto conoscere, intendiamoci, ma si poteva almeno prevedere con aggiustamenti minimi per allinearlo alle aspettative. Bastava studiare con attenzione, progettare bene, fare tesoro dell'esperienza e i programmi diventavano realtà. Ora c'è stato bisogno di ricorrere a un grado massimo di prudenza per limitare ogni possibile cattiva sorpresa, com'è giusto che sia. Il coraggio di riproporre ...

