‘Uomini e Donne’, Sara Affi Fella svela come Francesco Fedato avrebbe voluto chiamare loro figlio e a chi assomiglia di più il piccolo Tommaso (Video) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sara Affi Fella è da poco diventata mamma del piccolo Tommaso! L’ex tronista di Uomini e Donne è al settimo cielo e si sta godendo al massimo questi primi giorni di felicità insieme al compagno Francesco Fedato e al loro piccolino. Nonostante questo l’ex protagonista del dating show di Canale 5 ha voluto dedicare un po’ di tempo anche ai suoi followers più affezionati ed ha raccontato come si sente e come sono andati i momenti subito dopo il parto: “Sono veramente al settimo cielo, non mi sono mai sentita così. .. Dopo il cesareo insomma, mi ha fatto un po’ male, comunque stai 24h allungata, i muscoli si sentono tutti. Devo ringraziare ... Leggi su isaechia (Di giovedì 8 ottobre 2020)è da poco diventata mamma del! L’ex tronista di Uomini e Donne è al settimo cielo e si sta godendo al massimo questi primi giorni di felicità insieme al compagnoe alpiccolino. Nonostante questo l’ex protagonista del dating show di Canale 5 hadedicare un po’ di tempo anche ai suoi followers più affezionati ed ha raccontatosi sente esono andati i momenti subito dopo il parto: “Sono veramente al settimo cielo, non mi sono mai sentita così. .. Dopo il cesareo insomma, mi ha fatto un po’ male, comunque stai 24h allungata, i muscoli si sentono tutti. Devo ringraziare ...

