Unicredit: accordo con Bottero per sostegno a filiera vetro (Di giovedì 8 ottobre 2020) Milano, 8 ott. (Adnkronos) - Unicredit e Bottero, gruppo cuneese attivo nella progettazione e produzione di impianti per vetro cavo e piano, hanno siglato un accordo per supportare le aziende della filiera della lavorazione del vetro. L'accordo prevede la concessione di un plafond creditizio, messo a disposizione da Unicredit Factoring, a beneficio dei fornitori di Bottero, i quali, attraverso la piattaforma U-Factor Confirming, potranno sostenere più facilmente il proprio ciclo attivo e usufruire di condizioni economiche vantaggiose beneficiando del merito creditizio del buyer. Inoltre Bottero ha aderito alla piattaforma di gestione degli scambi we.trade, messa a punto da un pool di banche internazionali, tra ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Milano, 8 ott. (Adnkronos) -, gruppo cuneese attivo nella progettazione e produzione di impianti percavo e piano, hanno siglato unper supportare le aziende delladella lavorazione del. L'prevede la concessione di un plafond creditizio, messo a disposizione daFactoring, a beneficio dei fornitori di, i quali, attraverso la piattaforma U-Factor Confirming, potranno sostenere più facilmente il proprio ciclo attivo e usufruire di condizioni economiche vantaggiose beneficiando del merito creditizio del buyer. Inoltreha aderito alla piattaforma di gestione degli scambi we.trade, messa a punto da un pool di banche internazionali, tra ...

rsbk042 : RT @UniCredit_IT: #UniCredit4Business: #UniCredit e Bottero siglano un accordo per supportare aziende e fornitori della filiera della lavor… - UniCredit_IT : #UniCredit4Business: #UniCredit e Bottero siglano un accordo per supportare aziende e fornitori della filiera della… - TV7Benevento : Unicredit: accordo con Bottero per sostegno a filiera vetro... - lucapaci : @MKWilliamsRome @UniCredit_IT D’accordo ???? - orafinanza : Unicredit e Sia rinnovano l’accordo sulle carte. Nexi guarda alla danese Nets Leggi l'articolo:… -

Ultime Notizie dalla rete : Unicredit accordo Unicredit: accordo con Bottero per sostegno a filiera vetro Il Tempo Unicredit: accordo con Bottero per sostegno a filiera vetro

Milano, 8 ott. (Adnkronos) - Unicredit e Bottero, gruppo cuneese attivo nella progettazione e produzione di impianti per vetro cavo e piano, hanno siglato un accordo per supportare le aziende della ...

Borsa Milano parte positiva, corrono Pirelli e Mediobanca, bene anche Falck Renew

Avvio positivo a Piazza Affari sulla scia del balzo della borsa Usa ieri e di Tokyo stamani. Il tema è sempre legato alle speranze per un accordo parziale relativo a misure di stimolo in risposta al c ...

Milano, 8 ott. (Adnkronos) - Unicredit e Bottero, gruppo cuneese attivo nella progettazione e produzione di impianti per vetro cavo e piano, hanno siglato un accordo per supportare le aziende della ...Avvio positivo a Piazza Affari sulla scia del balzo della borsa Usa ieri e di Tokyo stamani. Il tema è sempre legato alle speranze per un accordo parziale relativo a misure di stimolo in risposta al c ...