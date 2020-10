Terre des Hommes per i diritti delle bambine: la campagna passa dagli hashtag #indifesa e #iogiocoallapari (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alla vigilia della Giornata Mondiale delle bambine (11 ottobre), Terre des Hommes presenta la nona edizione del Dossier della “campagna Indifesa”. Si tratta di un rapporto che raccoglie in maniera sistematica dati su tutte le violazioni dei diritti delle bambine e delle ragazze, attraverso dati e storie da tutto il mondo. L’obiettivo? Sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulle gravi violazioni dei diritti delle bambine e delle ragazze che ogni giorno si verificano nel mondo e sull’importanza di assicurare loro istruzione, salute e protezione da sfruttamento, violenza e discriminazione. 8 ottobre 2020 – ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alla vigilia della Giornata Mondiale(11 ottobre),despresenta la nona edizione del Dossier della “Indifesa”. Si tratta di un rapporto che raccoglie in maniera sistematica dati su tutte le violazioni deiragazze, attraverso dati e storie da tutto il mondo. L’obiettivo? Sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulle gravi violazioni deiragazze che ogni giorno si verificano nel mondo e sull’importanza di assicurare loro istruzione, salute e protezione da sfruttamento, violenza e discriminazione. 8 ottobre 2020 – ...

