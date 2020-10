Striscia la Notizia, "tutto falso": il concorrente di Carlo Conti smentisce il tg satirico, che succede? (Di giovedì 8 ottobre 2020) Smentita per Striscia la Notizia. A smentire il tg satirico di Canale 5 è Francesco Paolantoni, concorrente di Tale e quale show, il programma del venerdì sera di Carlo Conti su Rai 1, dove si esibisce nelle vesti di cantanti famosi. Il punto è che Striscia ha più volte annunciato il suo compleanno con Ficarra e Picone, invitando tutti a fare gli auguri all'attore napoletano. Il quale, però, è nato a marzo. Così, su Instagram, Paolantoni ha smentito Ficarra e Picone: "Amici, Striscia la Notizia ha dato la Notizia del mio compleanno ed io vi ringrazio per gli auguri ma non è vero, fanno gli scherzi!". E Ficarra e Picone hanno risposto, commentando il post su ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Smentita perla. A smentire il tgdi Canale 5 è Francesco Paolantoni,di Tale e quale show, il programma del venerdì sera disu Rai 1, dove si esibisce nelle vesti di cantanti famosi. Il punto è cheha più volte annunciato il suo compleanno con Ficarra e Picone, invitando tutti a fare gli auguri all'attore napoletano. Il quale, però, è nato a marzo. Così, su Instagram, Paolantoni ha smentito Ficarra e Picone: "Amici,laha dato ladel mio compleanno ed io vi ringrazio per gli auguri ma non è vero, fanno gli scherzi!". E Ficarra e Picone hanno risposto, commentando il post su ...

