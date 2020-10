Nel confronto tra Harris e Pence | vince la mosca!

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 8 ottobre 2020) A giudicare dalle reazioni su Internet, a influire sul corso della storia americana da qui al prossimo mese, generando titoli e conquistando potenziali elettori, potrebbe essere …unaIl dibattito di ieri notte fra Mikee Kamalaè andato come previsto, unrelativamente educato e senza grandi imprevisti fra i due fra i candidati vicepresidenti separati da schermi di plexiglass. L’unico imprevisto è stata una mosca appunto, che si è presa tutta l’attenzione andando ad atterrare sui capelli bianchi di uno dei due protagonisti,.I dibattiti fra i vice non hanno mai avuto molta importanza nella storia delle elezioni americane: e ieri non è stato diverso. Nei dieci dibattiti che si sono svolti dal 1976, soltanto una volta ...