L’incubo è «Impresidentable» | The Donald ora è un fumetto

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Sembrano lontani i tempi in cui il nostro buon vecchio Silvio era finito sulla copertina dell’Economist con lo stigma di «unfit», «non adatto a governare». Oggi, l’allora direttore del magazine inglese Bill Emmott ha quasi rivalutato l’Uomo di Arcore, unico catalizzatore di ogni possibile coalizione centrista in chiave anti-Lega e anti-FdI. E poi, diciamolo: in giro per il mondo ci sono bestiacce peggiori. Non ultimo, il convalescente al 1600 di Pennsylvania Avenue, Washington. Quattro anni fa, all’epoca del suo primo … Continua L'articolo L’incubo è «Impres(id)entable»: Theora è unproviene da il manifesto.