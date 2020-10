L’archivio storico di Enel ora è disponibile online (Di giovedì 8 ottobre 2020) Enel ha digitalizzato il proprio archivio storico fotografico, audiovisivo e documentale riunendo migliaia di risorse nel portale archiviostorico.Enel.com Enel lancia il suo archivio storico digitale: online da oggi su archiviostorico.Enel.com migliaia di documenti, fotografie, filmati, disegni tecnici, libri, riviste che raccontano la nascita e lo sviluppo dell’industria dell’energia elettrica. Un viaggio nel tempo alla scoperta dell’energia, dei personaggi… L'articolo L’archivio storico di Enel ora è disponibile online Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020)ha digitalizzato il proprio archiviofotografico, audiovisivo e documentale riunendo migliaia di risorse nel portale archivio.comlancia il suo archiviodigitale:da oggi su archivio.com migliaia di documenti, fotografie, filmati, disegni tecnici, libri, riviste che raccontano la nascita e lo sviluppo dell’industria dell’energia elettrica. Un viaggio nel tempo alla scoperta dell’energia, dei personaggi… L'articolo L’archiviodiora èCorriere Nazionale.

PippiCalz : RT @puncox: È importante sostenere l'Archivio via Avesella di Bologna. Stanno conservando e catalogando cinquant'anni di materiale prodotto… - Claudiocurti2 : Fabriano, riapre al pubblico l'Archivio storico comunale - ArchivioGrafton : RT @puncox: È importante sostenere l'Archivio via Avesella di Bologna. Stanno conservando e catalogando cinquant'anni di materiale prodotto… - al_samatari : RT @puncox: È importante sostenere l'Archivio via Avesella di Bologna. Stanno conservando e catalogando cinquant'anni di materiale prodotto… - betapdb : RT @puncox: È importante sostenere l'Archivio via Avesella di Bologna. Stanno conservando e catalogando cinquant'anni di materiale prodotto… -

Ultime Notizie dalla rete : L’archivio storico Artmarket.com e Artprice annunciano l'imminente pubblicazione di un report esclusivo sul mercato dell'arte contemporanea (2000-2020) per ovviare alla cancellazione del Frieze di Londra e del FIAC di Parigi Fortune Italia