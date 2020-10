Inter | altri due positivi al Covid-19 | contagiati Nainggolan e Gagliardini

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Dopo le recentità di Bastoni e Skriniar, arrivano altretà al Coronavirus in casa nerazzurra. I giocatori risultatisono, dunque per Conte oltre ai problemi nella retroguardia arrivano brutte notizie anche per quanto riguarda il centrocampo. Considerate anche letà al-19 dei due milanisti Ibrahimovic e Duarte, il Derby di Milano è sempre più a rischio. La paura adesso è quella di ritrovarsi davanti ad un nuovo focolaio visti i 4 tamponinelle ultime ore. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.caption id="attachment 1034057" align="alignnone" width="1024"...

redazioneiene : L'ex procuratore della FIGC Giuseppe Pecoraro: “Mi diedero l’audio della VAR degli altri episodi, tranne di quello… - viralvideovlogs : RT @PianetaMilan: #Inter, altri due calciatori positivi al #Covid19: ecco chi sono - PianetaMilan : #Inter, altri due calciatori positivi al #Covid19: ecco chi sono - famigliasimpson : @napoliforever89 @alessio_gaudino @enrick81 @Tvottiano @SfideTv @misterf_tweets @Federic01996 @tw_fyvry @CIAfra73… - Milits22 : Che ansia di leggere ancora altri positivi nell'Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter altri

Dopo le recenti positività di Bastoni e Skriniar, arrivano altre positività al Coronavirus in casa nerazzurra. I giocatori risultati positivi sono Nainggolan e Gagliardini, dunque per Conte oltre ai ...La notizia appena riportata dalla Gazzetta: anche Radja Nainggolan, come molti altri calciatori di serie A, è positivo al Covid 19. Insieme ai compagni di squadra Bastoni e Skrjniar e come iBrahomovic ...