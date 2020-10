Greta Menchi, la star di Youtube dopo sette anni è irriconoscibile: «Wow, sei la regina indiscussa!» (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Swash, benvenuti su MGB”, era questa la frase tipica con cui la giovane Greta Menchi apriva i suoi video Youtube in quel “lontano” 2013. Sono passati sette anni e la Youtuber ne ha fatta di strada. Lei è la prima italiana a diventare famosa grazie al suo canale. Era iniziato tutto per gioco fino a quando la sua vita non è stata completamente stravolta. Tenera, semplice e carica di energia questa era Greta nel 2013, ma ora è tutta un’altra persona. Provocante, sensuale e senza peli sulla lingua. La Youtuber è quasi irriconoscibile dopo anni di chirurgia plastica e cambi di look. leggi anche l’articolo —> Caterina Balivo ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Swash, benvenuti su MGB”, era questa la frase tipica con cui la giovaneapriva i suoi videoin quel “lontano” 2013. Sono passatie lar ne ha fatta di strada. Lei è la prima italiana a diventare famosa grazie al suo canale. Era iniziato tutto per gioco fino a quando la sua vita non è stata completamente stravolta. Tenera, semplice e carica di energia questa eranel 2013, ma ora è tutta un’altra persona. Provocante, sensuale e senza peli sulla lingua. Lar è quasidi chirurgia plastica e cambi di look. leggi anche l’articolo —> Caterina Balivo ...

zazoomblog : Greta Menchi la star di Youtube dopo sette anni è irriconoscibile: «Wow sei la regina indiscussa!» - #Greta… - NamidaNoAki2 : RT @gleescovers: greta menchi dice così perché ovviamente non ha una industria di photocard kpop da mandare avanti con i propri acquisti - blesslix : RT @gleescovers: greta menchi dice così perché ovviamente non ha una industria di photocard kpop da mandare avanti con i propri acquisti - FoolSunnie : RT @gleescovers: greta menchi dice così perché ovviamente non ha una industria di photocard kpop da mandare avanti con i propri acquisti - forsammyy : RT @gleescovers: greta menchi dice così perché ovviamente non ha una industria di photocard kpop da mandare avanti con i propri acquisti -

Ultime Notizie dalla rete : Greta Menchi Che fine ha fatto Greta Menchi? La giovane youtuber torna sulla scena Il Digitale