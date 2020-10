Cassa integrazione: le domande sono prorogate al 31 ottobre 2020 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il termine per la presentazione delle domande di Cassa integrazione è stato prorogato al 31 ottobre. Il nuovo decreto Covid contiene novità anche in tema lavoro. In particolare, prevede sia la proroga dello stato d’emergenza al 31 gennaio 2021 sia la proroga della presentazione delle domande di Cassa integrazione ordinaria, di assegno ordinario e di … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il termine per la presentazione dellediè stato prorogato al 31. Il nuovo decreto Covid contiene novità anche in tema lavoro. In particolare, prevede sia la proroga dello stato d’emergenza al 31 gennaio 2021 sia la proroga della presentazione dellediordinaria, di assegno ordinario e di … L'articolo proviene da YesLife.it.

