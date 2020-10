Cagliari: Ounas, tanta voglia di fare bene (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - Cagliari, 08 OTT - Adam Ounas pronto all'esordio contro il Torino alla ripresa del campionato: classe 1996, arriva in rossoblù dal Napoli, in prestito con diritto di riscatto. Ruolo? "Ho ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, -, 08 OTT - Adampronto all'esordio contro il Torino alla ripresa del campionato: classe 1996, arriva in rossoblù dal Napoli, in prestito con diritto di riscatto. Ruolo? "Ho ...

DiMarzio : 'Il mio idolo era #CristianoRonaldo, ora penso solo a quello che so dare in campo' #Cagliari, ecco #Ounas - DiMarzio : #Cagliari, ufficiale #Ounas dal #Napoli - DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, arriva #Ounas dal #Napoli - gnomini : RT @DiMarzio: 'Il mio idolo era #CristianoRonaldo, ora penso solo a quello che so dare in campo' #Cagliari, ecco #Ounas - _SiGonfiaLaRete : Ds #Cagliari: 'Delusione per #Nainggolan, solo alle 18.30 abbiamo deciso di prendere #Ounas' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Ounas Ounas, il profilo della nuova freccia offensiva del Cagliari Calcio Casteddu Carta (ds Cagliari): “Nainggolan? Dispiaciuti non sia arrivato. Vi racconto la telefonata tra Zhang e Giulini”

E’ stata una lunghissima trattativa quella portata avanti per diverse settimane tra Inter e Cagliari, per favorire il ritorno di Radja Nainggolan in Sardegna. Sebbene le speranze e i tentativi ...

(ANSA) - CAGLIARI, 08 OTT - Adam Ounas pronto all'esordio contro il Torino alla ripresa del campionato: classe 1996, arriva in rossoblù dal Napoli, in prestito con diritto di riscatto. Ruolo? "Ho ...

