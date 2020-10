Warner Bros, rinviati Dune e The Batman (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo la notizia degli ennesimi rinvii di grandi Blockbuster la Warner Bros ha deciso di correre ai ripari e rinviare i grandi titoli previsti per il 2020. La chiusura di 127 sale in UK e 536 negli USA del circuito Cineworld non è altro che il colpo di grazia per una stagione invernale che si prospetta molto difficile. Il rinvio interessa in modo particolare quelli che sarebbero stati i due film di punta della stagione invernale. Parliamo di Dune di Denis Villeneuve e The Batman di Matt Reeves, entrambi film particolarmente attesi dal pubblico di tutto il mondo. Non far uscire i film su un mercato globale, potrebbe causare ingenti perdite dato che sono entrambe pellicole ad altissimo budget. Il tentativo della Warner Bros La Warner Bros ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo la notizia degli ennesimi rinvii di grandi Blockbuster laha deciso di correre ai ripari e rinviare i grandi titoli previsti per il 2020. La chiusura di 127 sale in UK e 536 negli USA del circuito Cineworld non è altro che il colpo di grazia per una stagione invernale che si prospetta molto difficile. Il rinvio interessa in modo particolare quelli che sarebbero stati i due film di punta della stagione invernale. Parliamo didi Denis Villeneuve e Thedi Matt Reeves, entrambi film particolarmente attesi dal pubblico di tutto il mondo. Non far uscire i film su un mercato globale, potrebbe causare ingenti perdite dato che sono entrambe pellicole ad altissimo budget. Il tentativo dellaLa...

