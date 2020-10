Serie C 2020 2021 | Catania batte Juve Stabia 1-0 | decide Tonucci

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Arriva una vittoria importante per ilnel turno infrasettimanale della terza giornata del girone C del campionato diC. I siciliani sconfiggono laper 1-0: are l’incontro è il difensore, bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto per deviare la palla in rete sugli sviluppi di un calcio da fermo. Da annotare, peraltro, una rete non concessa a: trattasi di gol fantasma poiché il pallone aveva effettivamente oltrepassato la linea di porta ma non secondo il direttore di gara. Si tratta della seconda vittoria stagionale per ildopo il successo sul Monopoli mentre per laquesto è il secondo ko.