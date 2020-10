Nazionale Under 21, due calciatori positivi: allenamento annullato (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Venerdì con l’Islanda è in programma una gara di qualificazione agli Europei, intanto la Nazionale italiana Under 21 ha dovuto annullare gli allenamenti di oggi. Due calciatori sono infatti risultati positivi al Covid dopo i tamponi effettuati nelle scorse ore. A renderlo noto è la stessa federazione attraverso un comunicato ufficiale. “Due calciatori positivi dopo il secondo tampone: annullato l’allenamento di oggi – si legge nella nota – Nel rispetto dei protocolli vigenti, la squadra è stata posta in isolamento fiduciario in attesa di un nuovo esame in programma in mattinata”. “calciatori asintomatici, allenamento ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Venerdì con l’Islanda è in programma una gara di qualificazione agli Europei, intanto laitaliana21 ha dovuto annullare gli allenamenti di oggi. Duesono infatti risultatial Covid dopo i tamponi effettuati nelle scorse ore. A renderlo noto è la stessa federazione attraverso un comunicato ufficiale. “Duedopo il secondo tampone:l’di oggi – si legge nella nota – Nel rispetto dei protocolli vigenti, la squadra è stata posta in isolamento fiduciario in attesa di un nuovo esame in programma in mattinata”. “asintomatici,...

