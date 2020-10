Mascherine obbligatorie, l’85% degli italiani è d’accordo. Ma per informarsi preferiscono il web agli scienziati (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – La pandemia cambia le paure degli italiani rispetto all’economia, alla salute e il grado di fiducia nella scienza. Sebbene sia forte la preoccupazione per l’economia del Paese per l’85,2% degli italiani, resta alto il timore di potersi contagiare (82,3%) e i luoghi ritenuti meno sicuri sono i mezzi pubblici (29,2%), il supermercato (24,6%), gli ambulatori medici e gli ospedali (13%). Considerate più sicure le relazioni con i famigliari e con gli amici, al contrario di quanto dicono gli esperti. Sono questi alcuni dei risultati della nuova edizione dell’indagine promossa da Confindustria Dispositivi Medici e realizzata da Community Research & Analysis sul sentiment degli italiani nei confronti della salute e del servizio sanitario. Leggi su dire (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – La pandemia cambia le paure degli italiani rispetto all’economia, alla salute e il grado di fiducia nella scienza. Sebbene sia forte la preoccupazione per l’economia del Paese per l’85,2% degli italiani, resta alto il timore di potersi contagiare (82,3%) e i luoghi ritenuti meno sicuri sono i mezzi pubblici (29,2%), il supermercato (24,6%), gli ambulatori medici e gli ospedali (13%). Considerate più sicure le relazioni con i famigliari e con gli amici, al contrario di quanto dicono gli esperti. Sono questi alcuni dei risultati della nuova edizione dell’indagine promossa da Confindustria Dispositivi Medici e realizzata da Community Research & Analysis sul sentiment degli italiani nei confronti della salute e del servizio sanitario.

NicolaPorro : ?? Franco Battaglia non legge giornali e non segue #tg. Ma ha le idee chiare sul nuovo #Dpcm e sugli slogan della ma… - Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Palazzo Chigi, nessuna chiusura di locali o restrizioni sugli orari. Il Governo non intende introdurre il coprif… - VittorioCocive1 : RT @Miti_Vigliero: Per tutti quelli che strillano straparlando di 'dittatura sanitaria' a proposito delle mascherine obbligatorie all'apert… - PaoloBorg : RT @Miti_Vigliero: Per tutti quelli che strillano straparlando di 'dittatura sanitaria' a proposito delle mascherine obbligatorie all'apert… -