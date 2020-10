In Veneto torna la voce a 5 stelle (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nel cielo del Veneto tornano a risplendere le 5 stelle. Come ha sempre ricordato Beppe Grillo sin dal 2009, basta un solo portavoce nelle istituzioni per portare le istanze dei cittadini e idee nuove e rivoluzionarie. Idee che dopo undici anni stanno diventando patrimonio di tanti. Ieri La Corte d’Appello di Venezia ha ufficializzato la proclamazione degli eletti. Il MoVimento 5 stelle Veneto rientra nell’assemblea legislativa regionale . I giudici hanno accolto una memoria presentata dal MoVimento 5 stelle sull’interpretazione della soglia di sbarramento e il concetto di coalizione. Oltre al 2,7% della lista, il MoVimento 5 stelle aveva ottenuto infatti con il candidato presidente Enrico Cappelletti il 3,2%. A ottenere il seggio ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nel cielo delno a risplendere le 5. Come ha sempre ricordato Beppe Grillo sin dal 2009, basta un solo portanelle istituzioni per portare le istanze dei cittadini e idee nuove e rivoluzionarie. Idee che dopo undici anni stanno diventando patrimonio di tanti. Ieri La Corte d’Appello di Venezia ha ufficializzato la proclamazione degli eletti. Il MoVimento 5rientra nell’assemblea legislativa regionale . I giudici hanno accolto una memoria presentata dal MoVimento 5sull’interpretazione della soglia di sbarramento e il concetto di coalizione. Oltre al 2,7% della lista, il MoVimento 5aveva ottenuto infatti con il candidato presidente Enrico Cappelletti il 3,2%. A ottenere il seggio ...

MPenikas : In Veneto torna la voce a 5 stelle - PLANETHOTEL_NET : @corriereveneto @NardiLuisa Torna alla mente il Veneto di Salce. - DGiuly : @stefania_mileto @Nonha_stata In Veneto, in isolamento fiduciario (non quarantena!) stanno solo i contatti diretti… - Dan49344115 : RT @SissyNeri1: dopo una faticosa giornata a passeggiare per la bella #Venezia mi concedo un po di relax dopo una bella doccia poi vi salut… - CittadinidiTwtt : RT @PosteNews: #PAINT - Poste e Artisti Insieme Nel Territorio - torna a far tappa in #Veneto. Le pareti esterne dell’#ufficiopostale di #C… -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto torna Musolino: "Dopo crisi Covid sistema portuale veneto torna grande" Adnkronos Il Festival del Romanzo Storico riparte da Piove di Sacco

Due serate evento al Teatro Filarmonico: la prima nazionale de “La Corona del Potere” di Matteo Strukul (9 ottobre) e l’Odissea raccontata dalle donne con Marilù Oliva (10 ottobre) Chronicae, Festival ...

Scomparso nel nulla l’ex primario Celegon I sub scandagliano il laghetto d’Ajal

Lungo un ruscello sono stati ritrovati il suo zaino e il bastone da funghi. Del 72enne nessuna traccia. Oggi i forristi al lavoro ...

Due serate evento al Teatro Filarmonico: la prima nazionale de “La Corona del Potere” di Matteo Strukul (9 ottobre) e l’Odissea raccontata dalle donne con Marilù Oliva (10 ottobre) Chronicae, Festival ...Lungo un ruscello sono stati ritrovati il suo zaino e il bastone da funghi. Del 72enne nessuna traccia. Oggi i forristi al lavoro ...