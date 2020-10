Leggi su leggilo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si chiama Sylvaine Helaine ed è l’uomo piùto di Francia: lavorava come insegnante ma è stato licenziato proprio a causa della sua smisurata passione per la body art. Ed è arrivato arsile. E’ conosciuto come “l’uomo con piùggi di Francia” e con tutta probabilità èl’insegnante piùto … L'articolo Ilsile: “Ile apparenze” proviene da leggilo.org.