GFVip, segnalazione su Adua Del Vesco: “Ha avuto una storia con una donna” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Adua Del Vesco, attrice e concorrente del Grande Fratello Vip, ultimamente è sempre al centro del gossip. La ragazza è stata protagonista di storie controverse legate al suo passato con Gabriel Garko e Massimiliano Morra e la sua casa di produzione cinematografica con cui ha lavorato per diverso tempo. In questi giorni nel Grande Fratello, … L'articolo GFVip, segnalazione su Adua Del Vesco: “Ha avuto una storia con una donna” Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020)Del, attrice e concorrente del Grande Fratello Vip, ultimamente è sempre al centro del gossip. La ragazza è stata protagonista di storie controverse legate al suo passato con Gabriel Garko e Massimiliano Morra e la sua casa di produzione cinematografica con cui ha lavorato per diverso tempo. In questi giorni nel Grande Fratello, … L'articolosuDel: “Haunacon una donna”

leamjchele : RT @bhaaa08405588: #gfvip SEGNALAZIONE DI MASSA ALLA FOTO DI ADUA E MASSIMILIANO. - bhaaa08405588 : #gfvip SEGNALAZIONE DI MASSA ALLA FOTO DI ADUA E MASSIMILIANO. - Fabyo_68 : RITWITTATE A PIU' NON POSSO (grazie a Laughingoutloud x la segnalazione) @Codacons #GFVIP5 #gfvip @GrandeFratello - AlessiaMirabel6 : RT @aardley7: Io ammetto che una parte di me sperava che il comunicato fosse “dopo la segnalazione del Codacons relativa ad un errore al te… - aardley7 : Io ammetto che una parte di me sperava che il comunicato fosse “dopo la segnalazione del Codacons relativa ad un er… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip segnalazione GFVip, segnalazione su Adua Del Vesco: "Ha avuto una storia con una donna" DailyNews 24 Franceska Pepe dopo l’eliminazione…"

A questo proposito il Codacons chiede a gran voce l’apertura di un’indagine per verificare la correttezza del televoto e, nell’eventualità, avere notizie su possibili irregolarità. Attenzione però, pe ...

Grande Fratello Vip, televoto truccato salva Adua Del Vesco? Codacons: «Voti irregolari dalla Spagna»

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip il televoto ha salvato Adua Del Vesco, eliminando la favorita Franceska Pepe. Un esito sorprendente, che ha scatenato polemiche sui social: ...

A questo proposito il Codacons chiede a gran voce l’apertura di un’indagine per verificare la correttezza del televoto e, nell’eventualità, avere notizie su possibili irregolarità. Attenzione però, pe ...Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip il televoto ha salvato Adua Del Vesco, eliminando la favorita Franceska Pepe. Un esito sorprendente, che ha scatenato polemiche sui social: ...