Cts infuriato con Pierpaolo Sileri

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’ira degli scienziati è esplosa ieri sera quando, poco dopo le dieci, il viceministro alla Salute, dallo studio di “Dimartedì”, ha scandito: “Secondo me c’è troppa burocrazia nel Comitato tecnico scientifico”, aggiungendo: “Non si possono aspettare otto ore per i tamponi”.Parole durissime per i componenti del Cts che sin da subito hanno deciso di respingere quello che considerano “un attacco frontale e ingiustificato”. E lo faranno oggi pomeriggio, in una riunione straordinaria con un unico punto all’ordine del giorno: “a La7”. Il programma di Giovanni Floris era ancora in onda mentre in un giro di telefonate che uno dei tecnici descrive “infuocatissimo” molti dei componenti, scienziati e tecnici, del ...