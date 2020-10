Coronavirus: folle in metro a Milano, da Codacons esposto in Procura (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos) - esposto del Codacons alla Procura di Milano per indagare sulle folle in metropolitana degli ultimi giorni, in città. A fronte di una capienza all'80% dei mezzi pubblici, come previsto dalle nuove norme del Governo, "Atm aveva però garantito, in metropolitana, anche il conteggio elettronico degli accessi con eventualità di blocco temporaneo dei tornelli. E aveva promesso il presidio di 38 stazioni del metrò (e di 43 punti in superficie) da parte di 300 persone, per assistere e indirizzare i passeggeri nelle principali stazioni e fermate", sottolinea l'associazione. "Le immagini registrate ieri mattina alle ore 08:52 nella stazione di Cadorna fotografano una realtà ben diversa. Purtroppo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020), 7 ott. (Adnkronos) -delalladiper indagare sulleinpolitana degli ultimi giorni, in città. A fronte di una capienza all'80% dei mezzi pubblici, come previsto dalle nuove norme del Governo, "Atm aveva però garantito, inpolitana, anche il conteggio elettronico degli accessi con eventualità di blocco temporaneo dei tornelli. E aveva promesso il presidio di 38 stazioni del metrò (e di 43 punti in superficie) da parte di 300 persone, per assistere e indirizzare i passeggeri nelle principali stazioni e fermate", sottolinea l'associazione. "Le immagini registrate ieri mattina alle ore 08:52 nella stazione di Cadorna fotografano una realtà ben diversa. Purtroppo ...

Olbia, studenti ‘ammassati’ all’uscita: doppia segnalazione

La prima segnalazione è avvenuta il primo giorno di scuola, quando una studentessa ha immortalato la folla di ragazzi e ragazze che ... è segno che la gioventù ha ben compreso il rischio Covid-19 e ...

