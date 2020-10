Asl di Genova: “Se avessimo proibito al Genoa di andare a Napoli avremmo negato un diritto” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Asl di Genova risponde all’Asl di Napoli e dimostra un punto di vista completamente opposto. La dottoressa Maura Ferrari Bravo, direttore igiene e sanità pubblica dell’Asl 3 del capoluogo ligure, spiega la vicenda e i motivi alla base del viaggio del Genoa a Napoli in una situazione simile a quella che i partenopei avrebbero dovuto affrontare andando a Torino per giocare contro la Juventus: “Abbiamo applicato il protocollo alla lettera. Se avessimo proibito al Genoa di partire per Napoli, avremmo negato alla squadra di usufruire di un loro diritto. Appena arriva la segnalazione di un caso di covid si apre subito un canale di dialogo con il medico sociale con cui si valuta il tipo di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Asl dirisponde all’Asl die dimostra un punto di vista completamente opposto. La dottoressa Maura Ferrari Bravo, direttore igiene e sanità pubblica dell’Asl 3 del capoluogo ligure, spiega la vicenda e i motivi alla base del viaggio delin una situazione simile a quella che i partenopei avrebbero dovuto affrontare andando a Torino per giocare contro la Juventus: “Abbiamo applicato il protocollo alla lettera. Sealdi partire peralla squadra di usufruire di un loro diritto. Appena arriva la segnalazione di un caso di covid si apre subito un canale di dialogo con il medico sociale con cui si valuta il tipo di ...

