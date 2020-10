Zevi | Raggi bluffa con piano Recovery Fund

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – “Ildella sindaca Virginiaper ile’ un vero e proprio bluff. Una ‘lista della spesa’ di 159 progetti senza alcun cronoprogramma, relazioni dettagliate, strategia complessiva. Esattamente cio’ che l’Europa non vuole”. Lo sostiene il presidente dell’Osservatorio ‘Roma! Puoi dirlo forte’, Tobia, commentando la presentazione dei progetti per ildella sindaca. “La prima cittadina- osserva- e’ alla disperata ricerca di dare un senso alla fase finale di consiliatura investendo in una massiccia propaganda e in annunci sfrenati. Peccato, pero’, che questoper il...