Trono Classico e Trono Over: le anticipazioni di Uomini e Donne oggi 6 ottobre (Di martedì 6 ottobre 2020) Cosa succede nella puntata di oggi di Uomini e Donne? Domanda ricorrente: sono molti, infatti, i fan che aspettano con impazienza di conoscere il futuro della trasmissione condotta da Maria de Filippi. La carne al fuoco è tanti, di certo non mancano le sorprese, tra colpi di fulmine, conoscenze troncate e nuovi amori che sbocciano. Quest'anno la nuova formula che prevede la contemporaneità di Trono Classico e Trono Over ha arricchito ulteriormente il programma di colpi di scena. Non è raro, infatti, vedere interagire i due parterre, dando un nuovo tocco di imprevedibilità alle conoscenze. Scopriamo però meglio cosa succederà nella puntata di oggi 6 ...

